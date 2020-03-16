Koronavirüs salgını gıda sektörünü nasıl etkileyecek? Gıda stoğunda sorun var mı? 16.03.2020 16:37

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya geneline yayılan ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını sonrası gıda sektörü de etkilendi. Dünya genelinde olduğu gibi bazı vatandaşlar panikle marketlere akın ederken, raflar boşaltıldı. Peki Türkiye'nin gıda stoğunda sorun var mı? Koronavirüs salgını gıda sektörünü nasıl etkileyecek? TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, A Haber ekranlarında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çin'de ortaya çıkıp dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını gıda sektörünü de etkiledi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı vatandaşlar panikle marketlere akın etti ve raflar boşaltıldı. Peki Türkiye'de gıda stoğunda sorun var mı? Koronavirüs salgını gıda sektörüne nasıl yansıyacak? TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, A Haber ekranlarında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, paniğe gerek olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin üretimi durdurup hiçbir şey üretmese dahi 2-3 yıl yetecek kadar ürün stoğunun olduğunu belirtti.

KOŞTURMAYA GEREK YOK



Kılıç, "Koşturmaya gerek yok bunlar çok net söylüyorum batılı ülke insanlarının kötü huyları. Bunları taklit etmeye gerek yok biz bir hurmayla bir günü geçiren bir medeniyetten geliyoruz. Buna da ihtiyaç yok her şey bol ülkemizde. Şu anda çok net söyleyelim hiçbir şey üretmeyelim üretim alanlarımız da durduralım, en az bizim marketlerdeki depolardaki üretim bantlarındaki ürünler ülkemiz insanına 2-3 yıl yetebilecek kadar. Daha fazlasını üretebiliriz ve biz bunları kendi ülkemizde üretiyoruz." ifadelerini kullandı.