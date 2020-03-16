Nihat Hatipoğlu'ndan son dakika Cuma namazı açıklaması! Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi? 16.03.2020 17:46

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Camii ve mescitlerde cemaat ile kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir. Cuma namazı başta olmak üzere camii ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma yerine öğle namazı yeterlidir." dedi. A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Nihat Hatipoğlu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hatipoğlu, diyanetin açıkladığı karar sonrası Cuma namazı yerine sadece öğle namazı kılmak yeterli midir? Ek bir ibadet şart mıdır? gibi insanların merak ettiği soruları yanıtladı. İşte Hatipoğlu'nun Cuma namazıyla ilgili flaş açıklamaları...

Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu, "İslamın temel prensibi kendinizi bile bile tehlikeye atmayındır" dedi, "Hz. Peygamberin uygulaması şudur, bulaşıcı hastalıkların olduğu dönemlerde karantina uygulamasını emretmiş ve uygulatmıştır. Veba gibi hastalıkların olduğu yerlere girişi yasaklamıştır. Bugün veba, koronadır. Hz.Ömer, Şam'a yaptığı bir sefer sırasında veba olduğunu görünce oraya girmekten geri durmuştur. Kendisine, 'Allah'ın kaderinden kaçıyor musun' denildiğinde, 'Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum" diyerek o bölgeye karantina uygulatmıştır. Diyanet'in açıklaması bence yerinde bir açıklamadır. Ezanların okunması devam etmeli. İnsanlarımız ezanları duyarak aile içinde cemaatleri ile namazlarını kılabilirler. Cuma namazları yerine o günkü öğlen namazları kılınabilir. Bu gibi durumlarda açık havalarda namaz kılınabilir. Ama bu hastalıkta bir kişiden yayılma riski varsa imtina edilir. Bugün için açık alanda kılınması da mümkün değil gibi. Bu durum bir felaket tabi. Allah bütün insanlığı korusun. Din ile bilim birlikte yürütülmelidir. Bir tabipin, bilim adamının sözü bir din adamının fetvası gibidir. Ezanın okunması manevi açıdan çok önemlidir." diye konuştu.

Hatipoğlu dünyada yaşanan değişimi değerlendirerek, "Cuma namazı cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Cuma namazları haftalık şuralardır. Cuma namazları çok çok önemlidir. Olağanüstü hallerde sıhhat ve tehlike durumlarında Cuma namazları askıya alınır. Cuma kılamayanlar bir burukluk hissedecekler kalplerinde. Bugün koronavirüsten bahsediyoruz. Deli dana hastalığı, kuş gribi vardı. Çekirge ve karınca istilaları var. Yeryüzünü tarumar ediyorlar. İklimler değişiyor. Ayeti kerime, karada ve denizde insanların fesatlığından dolayı yeryüzü dumura uğradı diye uyarıyor. Biz kendi ellerimizle ektiğimizi biçmeye başladık. Bunları düşünebilirsek, Cuma namazında verilen mesajı anlamış oluruz. Cumayı kılamazsanız da öğlen namazını mutlak suretle kılın. Gözünüz camide, gönlünüz Cuma namazında olsun. Öncelikli olan iman, sonra ahlak ve sonra ibadet. Hijyene dikkat edelim, Türkiye'nin bu problemi en az hasarla atlatacağını inanıyorum." şeklinde konuştu.