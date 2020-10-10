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Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 10 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 10 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
10.10.2020 19:46

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

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