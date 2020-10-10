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Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Ağdam'a ateş açtılar

Ermenistan'dan ateşkes ihlali! Ağdam'a ateş açtılar
10.10.2020 19:44

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağdam'a ateş açıldığı ve Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği kaydedildi. Gelişmeleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.


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