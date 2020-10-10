II. Abdülhamit Han döneminde projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz yolunda son aşamaya gelindi. İki bölge arasındaki ulaşım süresini 6 saate indirecek olan otoyolun yüzde 84'ü tamamlandı. 818 km uzunluğundaki otoyol Rusya ve Gürcistan gibi ülkelere kentler üzerinden ihracata da katkı sağlayacak. A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan, detayları aktardı.
II. Abdülhamit Han döneminde projesi çizilmişti: Karadeniz-Akdeniz arası 6 saate düşecek
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