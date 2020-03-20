Koronavirüse karşı evde alınacak önlemler neler? Evin içindeyken ve evin dışındayken dikkat edilecekler nelerdir? 20.03.2020 15:34

Koronavirüs dünyanın dört bir yanında hızla yayılırken, başta Avrupa olmak üzere her ülke teyakkuz halinde. Herkesin bireysel olarak alacağı önlemler büyük önem arz ediyor. Bu tedbirlerin başında hiç kuşkusuz kişisel hijyen geliyor. Peki, Koronavirüse karşı evde alınacak önlemler neler? Evin içindeyken ve evin dışındayken dikkat edilecekler nelerdir? gibi herkesin aklındaki soruları A Haber Muhabiri Gamze Elçi anlattı. İşte koronavirüse karşı alınacak önlemler...