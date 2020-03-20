Kahraman Mehmetçikten sağlık çalışanlarına alkışlı destek! Sağlık çalışanlarından cevap geldi 20.03.2020 18:09

Teröristlere karşı mücadele veren kahraman askerlerimiz koronavirüse karşı gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatan savunması yapan Mehmetçikler, sosyal medyada paylaştıkları videolu mesajda sağlık çalışanlarına teşekkür edip, verilen komutun ardından alkış yaptı. Sağlık çalışanları da, görevi başında olan Mehmetçik’e cevap göndererek minnettarlıklarını sundu.

Teröristlere karşı mücadele veren kahraman askerlerimiz koronavirüse karşı gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatan savunması yapan Mehmetçikler, sosyal medyada paylaştıkları videolu mesajda sağlık çalışanlarına teşekkür edip, verilen komutun ardından alkış yaptı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ"

Şemdinli'de Ergül Tepe üst bölgesinde görev yapan komando taburu askerleri, sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Üst bölgede görevli tim komutanı, elinde silahlarıyla hazır kıta bekleyen askerlerinin önünde sağlık çalışanlarına yönelik mesaj verdi. Komutanın "Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" mesajından sonra askerler 'dikkat' komutunun ardından sağlık çalışanlarını alkışladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN YANIT GELDİ

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerinden de Mehmetçik'e cevap gecikmedi.

Sağlık çalışanları, kendilerine destek olan Mehmetçik'e selam gönderdiği videoda, "Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi'nde sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sathında bizler sağlık sathında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşımız evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye" ifadeleri yer aldı.

Videonun sonunda sağlık çalışanları asker selamı ile Mehmetçik'i selamladı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.