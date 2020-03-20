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Corona virüsten korunmanın yolları nelerdir? İşte koronavirüsten korunmanın rehberi

Koronavirüs dünyanın dört bir yanında hızla yayılırken, başta Avrupa olmak üzere her ülke teyakkuz halinde. Herkesin bireysel olarak alacağı önlemler büyük önem arz ediyor. Bu tedbirlerin başında hiç kuşkusuz kişisel hijyen geliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Maske kullanılmalı mı, marketten aldıklarımızı nasıl temizleyelim, cep telefonları tehlikeli mi' gibi herkesin aklındaki soruları yanıtladı ve cevapları hayatımız için kritik. İşte corona virüsten korunma rehberi.

20.03.2020 14:48 - Son Güncelleme: 20.03.2020 14:49
Corona virüsten korunmanın yolları nelerdir? İşte koronavirüsten korunmanın rehberi

KORONA TEDBİRLERİNİZDEN BÜYÜK DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının 359'a ulaştığını bildirirken corona virüsten kaynaklı ölüm sayısının 4'e ulaştığını duyurdu. Bu durumda vatandaşlara tedbir konusunda büyük görevler düşüyor.

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Corona virüsten korunmanın yolları nelerdir? İşte koronavirüsten korunmanın rehberi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Marketten aldığımız paket ürünlerde virüs var mı, sebze meyveleri nasıl yıkamalıyız, asansöre, otobüse binince ne yapmalıyız, kıyafetlerimizde virüs var mı' gibi herkesin aklındaki sorulara yanıt verdi. Günlük yaşantımızda virüsten korunmak için bu uyarılar büyük önem taşıyor. İşte merak edenler için koronavirüsten korunma yolları...

Corona virüsten korunmanın yolları nelerdir? İşte koronavirüsten korunmanın rehberi

KOLONYA VE DEZENFEKTAN KULLANIN

"Yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesinin olması durumunda, bu 'zarflı' bir virüs olduğu için bunu ortamdan uzaklaştırabiliyoruz, elimizi temizleyebiliyoruz.

Corona virüsten korunmanın yolları nelerdir? İşte koronavirüsten korunmanın rehberi

ELİNİZİ SIK SIK VE EN AZ 20 SANİYE YIKAYIN

Hapşırma gibi bir şey olursa elimizin çok hızlı şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmasını öneriyoruz. El hijyeni buradaki mücadelede en önemli unsur.

Corona virüsten korunmanın yolları nelerdir? İşte koronavirüsten korunmanın rehberi

HASTAYSANIZ MASKE TAKIN

Her yerde maske takan insanları görüyoruz. Şimdi maskeyi biz Bilim Kurulu olarak hastaların takmasını istiyoruz. Yayılma söz konusu olduğu zaman özellikle riskli kişilerde olmak üzere. Eğer çok dip dibe metroya, otobüse biniliyorsa oradaki o kişiler de maske takabilir.

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