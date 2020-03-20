Corona virüsten korunmanın yolları nelerdir? İşte koronavirüsten korunmanın rehberi
Koronavirüs dünyanın dört bir yanında hızla yayılırken, başta Avrupa olmak üzere her ülke teyakkuz halinde. Herkesin bireysel olarak alacağı önlemler büyük önem arz ediyor. Bu tedbirlerin başında hiç kuşkusuz kişisel hijyen geliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Maske kullanılmalı mı, marketten aldıklarımızı nasıl temizleyelim, cep telefonları tehlikeli mi' gibi herkesin aklındaki soruları yanıtladı ve cevapları hayatımız için kritik. İşte corona virüsten korunma rehberi.
20.03.2020 14:48
- Son Güncelleme: 20.03.2020 14:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Marketten aldığımız paket ürünlerde virüs var mı, sebze meyveleri nasıl yıkamalıyız, asansöre, otobüse binince ne yapmalıyız, kıyafetlerimizde virüs var mı' gibi herkesin aklındaki sorulara yanıt verdi. Günlük yaşantımızda virüsten korunmak için bu uyarılar büyük önem taşıyor. İşte merak edenler için koronavirüsten korunma yolları...
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