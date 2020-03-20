Corona virüsten korunmanın yolları nelerdir? İşte koronavirüsten korunmanın rehberi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Marketten aldığımız paket ürünlerde virüs var mı, sebze meyveleri nasıl yıkamalıyız, asansöre, otobüse binince ne yapmalıyız, kıyafetlerimizde virüs var mı' gibi herkesin aklındaki sorulara yanıt verdi. Günlük yaşantımızda virüsten korunmak için bu uyarılar büyük önem taşıyor. İşte merak edenler için koronavirüsten korunma yolları...