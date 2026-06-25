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Adana'da dev yıkım: 46 yıllık Çukobirlik binası saniyeler içinde yerle bir oldu

Adana'da dev yıkım: 46 yıllık Çukobirlik binası saniyeler içinde yerle bir oldu

Seyhan ilçesinde bulunan ve depremden sonra tahliye edilen Çukobirlik binasının yıkımı için 2 bin 700 delik açılarak dinamitler yerleştirildi. Güvenlik amacıyla ana arterlerin kapatıldığı operasyonla dev bina saniyeler içinde çöktü.

Depremde 4 Kolonu Birden Patlamıştı

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yapılan teknik incelemelerde taşıyıcı 4 kolonunun tamamen patladığı tespit edilen tarihi Çukobirlik hizmet binası, yarım ton dinamit kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı. Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde yer alan sembol yapının yapımına 1978 yılında başlanmış ve inşaatı 1980 yılında tamamlanmıştı. Depremlerin ardından can güvenliği riski oluşturduğu gerekçesiyle bina hakkında acil yıkım kararı çıkmıştı.

2 Bin 700 Deliğe Dinamit Yerleştirildi

Yıkım süreciyle ilgili detayları paylaşan DAİMFED Yıkım Komisyonu Başkanı Seyfettin Can, yapının taşıyıcı sisteminin ciddi derecede zarar gördüğünü belirtti. Can, "Uzman ekiplerimizce yapılan incelemelerde binanın 4 ana kolonunun patladığı tespit edildi. Bu yapısal tehlike nedeniyle kontrollü patlatma yöntemiyle yıkım kararı aldık. Operasyon öncesinde çevre binalar boşaltıldı ve Turhan Cemal Beriker Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Binanın stratejik noktalarına tam 2 bin 700 delik açılarak yaklaşık 500 kilogram dinamit yerleştirildi" dedi.

Dev Bina Saniyeler İçinde Toz Bulutuna Döndü

Alınan yoğun güvenlik önlemlerinin ve geri sayımın tamamlanmasının ardından, fünyelerin ateşlenmesiyle birlikte devasa bina saniyeler içerisinde kontrollü bir şekilde çöktü. Patlamanın etkisiyle çevrede büyük bir toz bulutu oluşurken, itfaiye ekipleri tozun dağılması için anında tazyikli suyla müdahalede bulundu. Çevredeki yerleşim yerlerine ve yollara herhangi bir zarar gelmeden tamamlanan yıkım operasyonu, uzman ekiplerin başarılı koordinasyonu sayesinde sorunsuz bir şekilde son buldu. Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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