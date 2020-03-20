Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınırda koronavirüs önlemi

Milli Savunma Bakanlığı, dünya genelinde 250 bini aşkın insana bulaşan ve 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili aldığı önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Salgın nedeniyle sınır hattında görev yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanı hayatından eden koronavirüse karşı Milli Savunma Bakanlığı aldığı tedbirleri giderek artırıyor.
KORUYUCU ELBİSE GİYİLECEK
Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Sınır hattında görev yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi." ifadeleri kullanıldı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan o açıklama:
"Hudut birliklerimizde koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.