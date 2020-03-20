Milli Savunma Bakanlığı'ndan sınırda koronavirüs önlemi 20.03.2020 15:32

Milli Savunma Bakanlığı, dünya genelinde 250 bini aşkın insana bulaşan ve 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili aldığı önlemleri kamuoyu ile paylaştı. Salgın nedeniyle sınır hattında görev yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 10 binden fazla insanı hayatından eden koronavirüse karşı Milli Savunma Bakanlığı aldığı tedbirleri giderek artırıyor.

KORUYUCU ELBİSE GİYİLECEK

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Sınır hattında görev yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi." ifadeleri kullanıldı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan o açıklama:

"Hudut birliklerimizde koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi."