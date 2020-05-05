Koronavirüs tedavisinde sıra dışı yöntem: Hastalar yapay akciğerle hayata tutunuyor

Koronavirüse yakalanarak entübe edilen ve umut kesilen hastalar, yapay akciğerle tekrar normale döndürülüyor. A Haber, o yöntemin uygulandığı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne girerek virüs tedavisinde sıra dışı tedavi yöntemini ekranlara getirdi.
Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Hastanede salgınla mücadele açısından kritik öneme sahip birçok cihaz kullanılıyor. A Haber ekibi, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi yoğun bakım servisine girerek sıra dışı tedavi yöntemini ekranlara getirdi.
YAPAY AKCİĞERLE HAYATA DÖNÜYORLAR
Hastanede uygulanan sıra dışı tedavi yöntemine göre, koronavirüse yakalanarak entübe edilen ve umut kesilen hastalar, yapay akciğerle tekrar normale döndürülüyor. Ayrıntılar haberimizde...