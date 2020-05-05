RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Sudan'da Kovid-19 teşhisi konulan hasta ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Son dakika: Sudan'da Kovid-19 teşhisi konulan hasta ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
05.05.2020 20:54

Son dakika haberine göre, Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.


Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeden evine gönderilen 55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

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