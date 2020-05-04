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    • 04.05.2020 13:11
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    : Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan yoğun bakım mesajı

    haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , bakanlık olarak hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları 'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı.

    Varank'tan solunum cihazı açıklaması

    Varank, Twitter'daki sosyal medya hesabından, 'ye yapılan yardımına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Videolu mesajında, cihazın önemine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

    "Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız."



    Haberler Güncel Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yoğun bakım solunum cihazı mesajı
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