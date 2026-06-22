Burdur Ağlasun'da minibüs şarampole uçtu: 8 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 11:05

Burdur'un Ağlasun ilçesinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. Akdağ Dağı'nda keyifli bir gün geçirdikten sonra dönüş yoluna geçen tarım işçilerinin içinde bulunduğu minibüs facianın eşiğinden döndü.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Rampada Duramadı

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Sakarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akdağ Dağı'nın Kirazlı mevkisinde piknik yaptıktan sonra dönüşe geçen tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Kurnaz yönetimindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Rampada duramayan araç, 15 metrelik şarampole yuvarlanarak ters döndü.

Ekipler Seferber Oldu: 8 Yaralı Var

Korkunç kazanın ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ve kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması sonucu hurdaya dönen minibüsten çıkarılan sürücü Hüseyin Kurnaz ile araçta yolcu olarak bulunan;

Ayşe Kama

Emine Keskin

Gülay Kurnaz

Şerife Satılmış

Süleyman Keskin

Yasemin Halıcı

Şerife Ayan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Protokol Hastaneye Koştu: 2 Yaralının Durumu Ciddi

Kazayı haber alan Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Ali Ulusoy, hemen hastaneye giderek yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavi altına alınan yaralılardan Emine Keskin ve Gülay Kurnaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.