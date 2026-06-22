Mardin'de korkunç kaza: Kamile Günsever vefat etti

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 10:50

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci bir vur-kaç kazası, yürekleri dağladı. Yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir otomobilin altında kalan yaşlı kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Cihanpol Kavşağı'nda Can Pazarı

Olay, Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kavşak civarında yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Kamile Günsever'e şiddetli bir şekilde çarptı.

Çarptı, Ölüme Terk Edip Arkasına Bakmadan Kaçtı!

Çarpışmanın şiddetiyle yaşlı kadın yola savrularak ağır yaralanırken, kazaya karışan vicdansız otomobil sürücüsü durmak yerine hızlanarak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil olarak sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede Acı Haber Geldi

Ağır yaralı Kamile Günsever, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Günsever'in cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.

Polis Mobese Kameralarını İncelemeye Aldı

Yaşlı kadının ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan gizemli sürücünün yakalanması için Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleme altına alan polis, firari sürücüyü her yerde arıyor.