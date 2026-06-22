Midede uyuşturucu sevkiyatı! Tutuklandılar!

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 11:53

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yürüttükleri başarılı bir operasyonla akıllara durgunluk veren bir zehir sevkiyatını deşifre etti. Yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan denetimler, film sahnelerini aratmayan bir yöntemi ortaya çıkardı.

Şüpheli Yolcular Hastaneye Götürüldü

Narkotik ekipleri, otobüste seyahat eden yabancı uyruklu 4 kişinin hareketlerinden ve durumlarından şüphelendi. Bagajlarında ve üzerlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüpheliler, vücut içi gizleme (kurye) ihtimali değerlendirilerek kontrol amacıyla en yakın hastaneye götürüldü.

Röntgen İncelemesinde Korkunç Gerçek Belirdi

Hastanede yapılan detaylı tıbbi incelemeler ve çekilen röntgenler sonucunda, 4 şüphelinin de midesinde çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Doktor gözetiminde doğal yollarla şüphelilerin vücudundan çıkarılan paketlerin içinden adeta zehir fışkırdı.

Midelerinden 3 Farklı Çeşit Zehir Çıktı

Şüphelilerin midelerinden parça parça çıkarılan uyuşturucu maddelerin dökümü şu şekilde açıklandı:

113 parça halinde 918 gram eroin,

80 parça halinde 500 gram metamfetamin,

160 parça halinde 1 kilo 308 gram esrar.

Toplamda 2 kilo 726 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, kuryelerin midesindeki kapsüllerin patlamamış olması olası bir ölüm vakasının da önüne geçilmesini sağladı.

4 Zehir Kuryesi de Tutuklandı

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.