CNN Türkiye'nin filyasyon sistemindeki başarısını dünyaya örnek gösterdi

05.05.2020 00:17

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, filyasyon çalışmalarıyla da dikkat çekti. Konuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz Koordinasyonunda başarıyla yürütülen filyasyon çalışmalarını yerinde görüntüleyen CNN International ekibi İstanbul'daki sistemi dünyaya örnek gösterdi.

CNN International ekibi İstanbul'a gelerek Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, filyasyon çalışmalarıyla da dikkat çekti.

ABD'nin ünlü medya kuruluşu CNN International, vaka takip sistemi olarak adlandırılan filyasyon yöntemi hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını araştırarak dünyaya duyuran CNN International ekibi, filyasyon çalışmalarını inceledi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLDİ

Türkiye'nin vakaları ve çevresini nasıl takip ettiğini aktaran CNN International, İstanbul'da gördüklerine hayran kaldı. CNN International ekibi, Türkiye'nin sağlık sistemin olduğu gibi filyasyon çalışmalarını da dünyaya örnek olarak gösterdi.

