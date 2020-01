Koronavirüs korkusunu en net anlatan görüntü! Yolcunun Wuhan'dan geldiğini duyan taksici... 30.01.2020 13:05

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs yüzünden ülkede yaşayanlar korku halinde yaşamaya devam ediyor. Ölümcül virüs korkusunu en net anlatan bu görüntülerde taksi şoförü, araca aldığı yolcusunun Wuhan'dan geldiğini ve öksürdüğünü görünce paniğe kapıldı. Taksi şoförünün yolcuyu araçtan indirdiği anlar an be an görüntülendi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 170 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs endişesi devam ediyor. Çinli bir taksici, aracına binen yolcunun koronavirüs taşıdığından şüphelenmesi üzerine yolcuyu aracından kovdu. O anlar taksinin içerisinde bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çin'de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e çıktı.

80 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Salgından etkilenen kişi sayısı 1370'inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711'e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.

YOLCUYU ARACINDAN KOVDU

Çin, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bölgeden de son bilgiler gelmeye devam ediyor. Dünya basınına sızan görüntüler arasında Çinli bir taksicinin şüpheli bir yolcuyla arasında geçen diyalog kameralara yansıyor.

Bir yolcu, taksiye binerek en yakın hastaneye gitmek istediğini söylüyor. Bunun üzerine sürücü yolcuya nereli olduğunu soruyor ancak aldığı yanıt taksiciyi ikna etmiyor. Bunun üzerine yolcuya "Vuhan'da bulundun mu?" diye soruyor. Yolcu "Evet" yanıtını verince taksici aracını durduruyor ve yolcuyu aracından kovuyor.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

SARS'I GEÇMESİ BEKLENİYOR

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.