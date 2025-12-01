Kocaeli'nde akaryakıt istasyonu çalışanına kafa atıp yumruklayan şüpheli gözaltına alındı

Olay, 26 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Çayırova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yakıt almak için gelen G.G.Ö., bilinmeyen nedenle tartıştığı akaryakıt istasyonu görevlisi M.E.S.'ye kafa attı. G.G.Ö. ardından M.E.S.'yi yumruklayarak darbetti. Durumu fark eden akaryakıt istasyonundaki diğer çalışan araya girdi. G.G.Ö.'nün arkadaşının da dahil olması ile saldırgan, sakinleştirilmeye çalışıldı. Daha sonra G.G.Ö.'nün üzerine yürüdüğü M.E.S., koşarak akaryakıt istasyonun dışına çıktı. Olay, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sonrası polis, G.G.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu G.G.Ö. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasıyla G.G.Ö.'nün yarın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.