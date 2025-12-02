Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyü Hekimoğlu Mahallesi yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 41 AEB 110 plakalı kamyoneti kullanan Hasan Günay (44), virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun solundaki yaklaşık 7 metrelik refüjden aşağıya yuvarlandı.

İkisi kardeş 3 kişi olay yerinde öldü

Kamyonetin düştüğü noktada sürücü Hasan Günay ile ağabeyi Yunus Günay (51) ve araçtaki Hasan İnce (57) yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası cenazeler Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın meydana geliş biçimini ortaya çıkarmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.