PODCAST CANLI YAYIN
Artvin'de kamyonet şarampole uçtu: 3 ölü

Artvin'de kamyonet şarampole uçtu: 3 ölü

Artvin’de virajda kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 7 metreden düştü. Sürücü Hasan Günay, ağabeyi Yunus Günay ve Hasan İnce olay yerinde hayatını kaybetti.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyü Hekimoğlu Mahallesi yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 41 AEB 110 plakalı kamyoneti kullanan Hasan Günay (44), virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun solundaki yaklaşık 7 metrelik refüjden aşağıya yuvarlandı.

İkisi kardeş 3 kişi olay yerinde öldü

Kamyonetin düştüğü noktada sürücü Hasan Günay ile ağabeyi Yunus Günay (51) ve araçtaki Hasan İnce (57) yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası cenazeler Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın meydana geliş biçimini ortaya çıkarmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle