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  • 30.01.2020 12:12
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 12:19

Koronavirüs hızla yayılıyor! ve e de sıçradı!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Koronavirüsü tüm dünyaya hızla yayılıyor. ’da bir öğrencide koronavirüs görüldüğü açıklandı. Söz konusu öğrencinin Wuhan Üniversitesi’nde okuduğu, durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Öte yandan Sağlık Bakanı da ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Hindistan ve Filipinler ilk koronavirüsü vakalarını doğruladı. Hindistan haber kanalı NDTV'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasının ülkenin Kerala eyaletinde görüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada hastanın, salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrindeki bir üniversitenin öğrencisi olduğu ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kerala eyaletinde 400 kişinin evlerinde gözetim altında olduğu ve yetkililerin, ülkenin çeşitli havalimanlarında yaklaşık 30 bin yolcuyu taradığı bildirildi.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, Filipinler'de de Sağlık Bakanlığı ilk koronavirüsü vakasını doğruladı. Hastanın 38 yaşında Çinli bir öğrenci olduğu belirtildi.

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