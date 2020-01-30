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Türkiye'den Çin'e Koronavirüs salgını için "Koca Yusuf" operasyonu! Askeri uçakla getirilecekler

Ölüm haberlerinin peş peşe geldiği koronavirüs salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşının tahliyesi 'Koca Yusuf' operasyonuyla gerçekleştirilecek. Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Bu kişiler, diğer hastalarla temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bir bölümdeki odalara yerleştirilecek. Odaların kapıları ve camlar sürekli kapalı tutulacak.

30.01.2020 08:05 - Son Güncelleme: 30.01.2020 08:05
Türkiye'den Çin'e Koronavirüs salgını için Koca Yusuf operasyonu! Askeri uçakla getirilecekler

Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde mahsur kalan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını Türkiye'ye getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Karantina bölgesi olan Vuhan'dan alınacak vatandaşlar için Çin hükümeti nezdinde girişimler yapıldı, gerekli izinler alındı.

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Türkiye'den Çin'e Koronavirüs salgını için Koca Yusuf operasyonu! Askeri uçakla getirilecekler

Tahliye için bir askeri kargo uçağının ambulans uçağa dönüştürüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunarak şu bilgileri verdi:

Türkiye'den Çin'e Koronavirüs salgını için Koca Yusuf operasyonu! Askeri uçakla getirilecekler

"Vatandaşlarımızda şu anda bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendik. Ancak yine de ilk sağlık müdahalesi Vuhan'daki havaalanında ekiplerimizce yapılacak. Uçakta bir halk sağlığı uzmanımız da olacak. Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımıza kadar herkes özel bir kıyafet giyecek.

Türkiye'den Çin'e Koronavirüs salgını için Koca Yusuf operasyonu! Askeri uçakla getirilecekler

Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, onları getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Türkiye bulaşıcı risk olan tüm hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almış bulunuyor."

Bakan Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını açıkladı.

Türkiye'den Çin'e Koronavirüs salgını için Koca Yusuf operasyonu! Askeri uçakla getirilecekler

UÇAKTA YOLCULUĞA SIKI KURALLAR
- SağlıkBakanlığı, Bulaşıcı Hastalık Yönünden Yüksek Riskli Bölgeden Zorunlu Hallerde Tahliye Prosedürü'nü de Vuhan'a özel olmak kaydıyla güncelledi.

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