Türkiye'den Çin'e Koronavirüs salgını için "Koca Yusuf" operasyonu! Askeri uçakla getirilecekler
Ölüm haberlerinin peş peşe geldiği koronavirüs salgınından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'de koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşının tahliyesi 'Koca Yusuf' operasyonuyla gerçekleştirilecek. Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Bu kişiler, diğer hastalarla temasın olmadığı, şifreyle girilen özel bir bölümdeki odalara yerleştirilecek. Odaların kapıları ve camlar sürekli kapalı tutulacak.
Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, onları getiren pilot ve sağlık ekibi 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Türkiye bulaşıcı risk olan tüm hastalıklarla ilgili her türlü önlemi almış bulunuyor."
Bakan Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını açıkladı.