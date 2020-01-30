Türkiye'den Çin'e Koronavirüs salgını için "Koca Yusuf" operasyonu! Askeri uçakla getirilecekler

"Vatandaşlarımızda şu anda bir hastalık belirtisi olmadığını öğrendik. Ancak yine de ilk sağlık müdahalesi Vuhan'daki havaalanında ekiplerimizce yapılacak. Uçakta bir halk sağlığı uzmanımız da olacak. Pilottan sağlık ekibine ve vatandaşlarımıza kadar herkes özel bir kıyafet giyecek.