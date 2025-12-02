Elazığ Kovancılar'da ölümlü kaza!

Feci olayın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla çocuğa çarptığı an net şekilde görülüyor.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Barut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Mikail Barut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç çocuk savruldu.