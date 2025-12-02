Elazığ Kovancılar'da ölümlü kaza!
Elazığ Kovancılar’da yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Mikail Barut’a otomobil çarptı. Feci anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Mikail Barut'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç çocuk savruldu.
Mikail Barut olay yerinde yaşamını yitirdi
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Barut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Feci olayın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla çocuğa çarptığı an net şekilde görülüyor.