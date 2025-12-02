Rize’de kamyonet uçuruma düştü: Dehşet anı kamerada!

Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım'da meydana gelen kazada, 53 DA 251 plakalı kamyoneti kullanan Ahmet Kalça, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kot farkı nedeniyle yol seviyesinin altındaki terminal inşaatı boşluğuna düştü. Araç yaklaşık 40 metre aşağıya yuvarlandı.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak çıkarılan Ahmet Kalça, ambulansla hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın yaşandığı an çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak uçuruma yönelmesi ve düşme anı açıkça görülüyor.