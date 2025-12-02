Rize’de kamyonet uçuruma düştü: Dehşet anı kamerada!
Rize’de terminal inşaatı boşluğuna düşen kamyonetin 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Ahmet Kalça tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım'da meydana gelen kazada, 53 DA 251 plakalı kamyoneti kullanan Ahmet Kalça, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kot farkı nedeniyle yol seviyesinin altındaki terminal inşaatı boşluğuna düştü. Araç yaklaşık 40 metre aşağıya yuvarlandı.
Sürücü hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak çıkarılan Ahmet Kalça, ambulansla hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kazanın yaşandığı an çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak uçuruma yönelmesi ve düşme anı açıkça görülüyor.