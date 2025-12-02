PODCAST CANLI YAYIN
Rize’de kamyonet uçuruma düştü: Dehşet anı kamerada!

Rize’de kamyonet uçuruma düştü: Dehşet anı kamerada!

Rize’de terminal inşaatı boşluğuna düşen kamyonetin 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Ahmet Kalça tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım'da meydana gelen kazada, 53 DA 251 plakalı kamyoneti kullanan Ahmet Kalça, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kot farkı nedeniyle yol seviyesinin altındaki terminal inşaatı boşluğuna düştü. Araç yaklaşık 40 metre aşağıya yuvarlandı.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak çıkarılan Ahmet Kalça, ambulansla hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın yaşandığı an çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak uçuruma yönelmesi ve düşme anı açıkça görülüyor.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle