Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı

Kaza Kaynarca-Karasu yolunda meydana geldi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay saatlerinde iki araç çarpıştı.

Çarpışma ve müdahale

Edinilen bilgiye göre H.T. idaresindeki 16 NA 799 plakalı Ford marka otomobil ile T.A. hakimiyetindeki 54 TR 0168 plakalı Volkswagen marka otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili yetkililerden detaylı bilgi bekleniyor.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için trafik ekipleri tutanak tuttu ve görgü tanıklarıyla görüşmeler sürüyor.