Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kadın, boşandığı eşi ve birlikte yaşadığı kadının bulundukları evi uyudukları sırada benzin dökerek ateşe verdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.D., boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının bulunduğu eve geldi. B.D. (40), C.S. (46) ve Ç.Ç. (41) uyuduğu sırada benzin dökerek evi ateşe verdi.
Biri olay yerinde can verdi, diğeri hastaneye kaldırıldı
Evden yükselen alevleri ve çığlıkları duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, alevlerin arasında kalan C.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ağır yaralan Ç.Ç. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINDA

Dehşet verici olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.S.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

