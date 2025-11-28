Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da sola dönüş yapan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
GECE YARISI FECİ ÇARPIŞMA
Kaza, saat 01.00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki yolcu otobüsü sola dönüş yaparken karşı yönden gelen 34 HN 2458 plakalı otomobille çarpıştı.
OTOMOBİLDE SIKIŞAN YOLCU KURTARILDI
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan otobüs şoförü ile otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
KAZA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yolcu otobüsü ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.