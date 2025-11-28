Bartın'da yola çıkan yaban hayvanı kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti

Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yolcu otobüsü ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Yaralanan otobüs şoförü ile otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki yolcu otobüsü sola dönüş yaparken karşı yönden gelen 34 HN 2458 plakalı otomobille çarpıştı.