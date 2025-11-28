PODCAST CANLI YAYIN
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bayrampaşa'da sola dönüş yapan yolcu otobüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GECE YARISI FECİ ÇARPIŞMA

Kaza, saat 01.00 sıralarında Şemsi Paşa Caddesi Yel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki yolcu otobüsü sola dönüş yaparken karşı yönden gelen 34 HN 2458 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN YOLCU KURTARILDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan otobüs şoförü ile otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

KAZA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Yolcu otobüsü ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Ankara’da duruşma sonrası kanlı hesaplaşma: 5 yaralı!
Ankara’da duruşma sonrası kanlı hesaplaşma: 5 yaralı!
Kafe’de korkunç cinayet kamerada!
Kafe’de korkunç cinayet kamerada!
Ankara’da vahşi cinayet: Nurselen Gülaçtı matbaada başından vurularak öldürüldü!
Ankara’da vahşi cinayet: Nurselen Gülaçtı matbaada başından vurularak öldürüldü!
Kızıltepe'de ölümlü kuyumcu kavgası kamerada!
Kızıltepe'de ölümlü kuyumcu kavgası kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle