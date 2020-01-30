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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:12

'tan sonra da 'deki mağazalarını kapatma kararı aldı!

’in kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan , dünyada büyük paniğe sebep oldu. Dünyaca ünlü markalar Çin’de bulunan mağazalarını bir bir kapatıyor. ’tan sonra da Çin’deki mağazalarını kapatma kararı aldı. Kurumdan yapılan açıklamada "IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Starbucks'tan sonra o marka da mağazalarını kapatıyor!

'ın corona virüs salgınından dolayı 'de dört bine yakın şubesinin yarısını kapatma kararı almasının ardından benzer bir karar da 'dan geldi.

CNN'de yer alan habere göre IKEA'nın Çin biriminden yapılan açıklamada, "IKEA her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözetmektedir" ifadesi kullanılarak mağaza kapatma kararı duyuruldu.

IKEA'nın Çin'de bulunan mağazalarının bir kısmı resmi karardan önce kapanırken 30 Ocak tarihinden itibaren bütün mağazalar salgına karşı kapatılacak. 2018 sonu itibarıyla Çin'de 24 IKEA mağazası bulunuyor.

ÖLÜ SAYISI 170'E YÜKSELDİ
Çin'in şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren corona virüsüne bağlı ölümlerde her gün ciddi artış yaşanıyor. Yetkililer, 29 Ocak itibarıyla 7 bin 711 vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 170'e yükseldiğini açıkladı.

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