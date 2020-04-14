Koronavirüs aşısı bulundu mu? Dünyayı umutlandıran gelişme! Koronavirüs aşısı için tarih verildi! 14.04.2020 11:58

Çin’de ortaya çıkıp 6 kıtaya birden yayılan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 100 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Damlacıklar ile bulaşan yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları dünya genelinde devam ediyor. Son olarak İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısı için tarih verdi. İşte tüm detaylar…

Corona virüsü salgınına ilişkin merak edilen araştırılmaya devam ederken en çarpıcı konulardan bir tanesi de koronavirüs aşısı ve tedavisine yönelik araştırmalar oluyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi. Öte yandan Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich'in verdiği bilgiye göre birçok klinik araştırmasında Remdesivir ilacı deneniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de tavsiye ettiği virüsü engelleyen Remdesivir, corona virüs salgınına karşı başarı şansı en yüksek görülen ilaçlardan biri olarak kabul ediliyor.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE UMUTLANDIRAN GELİŞME!

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Özellikle tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip edilirken uzman isimlerden konuya yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamalara göre; corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişmeler yaşanacak.

AŞI EYLÜL'DE HAZIR OLABİLİR'

İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi.

Profesör Sarah Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden "yüzde 80 oranında emin olduğunu" belirtti.

Times, Sarah Gilbert'ın açıklamalarını bugün manşetinden duyurdu. Gazete Gilbert'in, dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurguladı.

Koronavirüs aşısı, geliştirilmesinden sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebilir.

"İLAÇ İÇİN BU YIL RUHSAT ALINABİLİR"

Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) yeni tip koronavirüse karşı ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich yeni tip koronavirüsün tedavisi için araştırılan etken maddelerle ilgili klinik araştırmaların sonuçlarının birkaç hafta içinde kendilerine ulaşacağını açıkladı. Bonn'da yayımlanan General-Anzeiger gazetesine konuşan Broich, COVID-19'a karşı etkili bir ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüse karşı yapılan çok sayıda klinik araştırması olduğuna işaret eden Broich, "Ancak şu ana dek hastalığa karşı yeterince etkili olduğu kanıtlanan bir ilaç yok" dedi.

Koronavirüs ve virüsün yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı bir aşı da bulunamadığını söyleyen Broich, bu nedenle hali hazırda kullanılan başka ilaçların işe yarayıp yaramadığının araştırıldığını hatırlattı.

Almanya'da yeni tip koronavirüse karşı çok sayıda klinik araştırması yürütülüyor. Krizin başlamasından bu yana enstitüye ilaç araştırması için çok sayıda başvurunun yapıldığını söyleyen Broich, "Güvenilir ilaçların COVID-19 hastaları için uygunluğunun araştırılması" için sekiz klinik araştırmasına izin verildiğini belirtti. Broich, normal koşullarda böylesi başvurulara yanıtın haftalar ve aylar aldığını ancak şimdi bir ya da iki gün içinde izin verildiğini kaydetti.

Broich'in verdiği bilgiye göre birçok klinik araştırmasında Remdesivir deneniyor. Remdesivir Ebola tedavisinde kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de tavsiye ettiği virüsü engelleyen Remdesivir, yeni tip koronavirüse karşı başarı şansı en yüksek görülen adaylardan biri. Resmi olarak Remdesivir yeni tip koronavirüse karşı henüz ruhsat almamış olmasına rağmen, 3 Nisan'da ağır koronavirüs hastalarının klinik araştırmalar dışında hastanede Remdesivir'le tedavi edilmesine izin verilmişti.