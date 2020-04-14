Celp dönemi gelenlerin askere alınması ertelenecek mi? Bedelli askerlik uzaktan eğitim mi olacak? 14.04.2020 11:12

Geç terhis iddiasının ardından askerlik uzadı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Celp terhis tarihleri ertelendi mi? Askerlik süresiyle ilgili açıklamalar için gözler MSB son dakika açıklamalarına çevrildi. Son çıkan haberlere ve kamuoyundaki iddialara göre askerlik süresinin uzayabileceği belirtilmeye başlandı. Karantina önlemleri kapsamında celp ve terhis tarihlerinin ertelenebileceği uyarısı yapılıyor. Peki, askerlik uzadı mı? Celp terhis tarihleri ertelendi mi? Yanıtı haberimizde…

Askerlik uzadı mı? Terhis tarihleri ertelendi mi? Celp terhis tarihleri ertelendi iddiasının ardından gözler MSB açıklamalarına çevrildi. Halihazırda askerde bulunan binlerce genci ilgilendiren konuyla ilgili sosyal medyada yeni iddialar ortaya atılmıştı. Karantina ve kamu sağlığı nedeniyle, askerde bulunan gençler için geç terhis olabileceği iddia edilmişti. Bedelli askerlik yapanlara da uzaktan eğitim modelinin uygulanabileceği ifade edildi. Peki, askerlik uzadı mı? Celp terhis tarihleri ertelendi mi? İşte son bilgiler!

ASKERLİK UZADI MI?

İşte Takvim gazetesi yazarı Zafer Şahin'in geçtiğimiz günkü "Tezkere'ye korana arası mı?" başlıklı yazısının o kısmı:

Bir süredir Koronavirüs sebebiyle askerlik süresinin geçici olarak uzayabileceği söylentileri hız kazandı.

İşin aslını "Böyle bir ihtimal var mı?" diyerek güvenlik kaynaklarına sordum.

Detaylara geçmeden kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var.

TSK'da terhis olacak askerler tezkereye 14 gün kala karantinaya alınıp öyle evine yollanıyor. Aynı şekilde askere alınacak gençler de 14 günlük karantinadan sonra kışlaya giriyor.

120 BİN GENCİ İLGİLENDİRİYOR

Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı. Bir sonraki terhis döneminde 60 bin kişi tezkere alacak. 60 bin kişi de kışlanın yolunu tutacak.

Virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdiğimiz şu günlerde 120 bin kişinin Türkiye'nin dört bir yanına ve kışlalara dağılması risk yaratabilir.

Yani askerlik süresinin kısa bir süre için uzama ihtimali var. Tabi bu durumda yeni celpler de duracak. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

MSB CELP VE SEVK İŞLEMLERİNİ ERTELEMİŞTİ

MSB bir süre önce bedelli yükümlülerinin celp ve sevk işlemlerini ertelemişti. Aldığım bilgiye göre Korona sebebiyle bedelli yükümlüleri 1 aylık uzaktan eğitim ve sonrasındaki bir sınav ile askerlik görevlerini tamamlayabilir. Bu model daha önce dövizle askerlik yapan yükümlülerde denenmişti.

Güvenlik kaynakları askerlik süresinin uzaması kararının hem milletin hem de Mehmetçiğin sağlığı için alınabileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor:

"Mehmetçik gerekirse 1 gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evine dönsün."

2020 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK İŞLEMLERİ ERTELENDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileride belirlenecek bir tarihe kadar erteledi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendi. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacak.

Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecek.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mayıs ayında silah altına alınmayı bekleyen asker adayları TSK'dan gelecek haberi merakla beklerken, celp dönemi ile ilgili duyuru Milli Savunma Bakanlığından nihayet yapıldı. Yapılan duyuruya göre askere gidecek olan Mayıs celbi askerleri 24 Nisan 2020 tarihinde duyurulacaklar.

ASKER ADAYLARI BİRLİKLERİNE NE ZAMAN KATILACAK?

Asker adayları yerlerini e-devlet ve askerlik şubeleri üzerinden öğrenildikten sonra birliklerine teslim olma zamanlarını da öğrenmiş olacak.

CELP NE DEMEK?

Celp kelime anlamı olarak, "çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma" anlamına geliyor.

SEVK NE DEMEK?

Sevk kelime anlamı olarak "gönderme, yollama" anlamına geliyor.

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.