Konya Meram'da kadın cinayeti! Karısı Sevil Şimşek'i öldüren emekli öğretmen Turgut Ş. tutuklandı!

Konya Meram'da kadın cinayeti! Kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan Sevil Şimşek (70), eşi emekli öğretmen Turgut Ş. (70) tarafından silahla vuruldu. Sevil Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.Turgut Ş. çıkarıldığı mahkeme “Eşi Kasten Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.