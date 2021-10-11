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Konya Meram'da kadın cinayeti! Karısı Sevil Şimşek'i öldüren emekli öğretmen Turgut Ş. tutuklandı!

Konya Meram'da kadın cinayeti! Karısı Sevil Şimşek'i öldüren emekli öğretmen Turgut Ş. tutuklandı!
11.10.2021 19:59 - Son Güncelleme: 11.10.2021 20:01
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Konya Meram'da kadın cinayeti! Kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan Sevil Şimşek (70), eşi emekli öğretmen Turgut Ş. (70) tarafından silahla vuruldu. Sevil Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.Turgut Ş. çıkarıldığı mahkeme “Eşi Kasten Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Konya'da tartıştığı eşini öldüren emekli öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddialara göre, kanser hastası olan ve son zamanlarda eşiyle aralarında tartışmalar yaşayan Sevil Şimşek (70), eşi emekli öğretmen Turgut Ş. (70) tarafından silahla vuruldu. Sevil Şimşek olay yerinde hayatını kaybederken, Turgut Ş. polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Sevil Şimşek'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Hocacihan Mezarlığında defnedildi.

Gözaltına alınan şüpheli Turgut Ş. ise emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca "Eşi Kasten Öldürme" suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Turgut Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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