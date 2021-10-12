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CHP yandaşı gazeteci Ayşenur Arslan'dan akılalmaz yalan! "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin etmedi"

CHP yandaşı gazeteci Ayşenur Arslan'dan akılalmaz yalan! "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin etmedi"
12.10.2021 09:10 - Son Güncelleme: 12.10.2021 09:16
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Yaptığı yalan ve iftira haberlerle milyonların tepkisini çeken CHP yandaşı Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan bir skandala daha imza attı. 2.5 aylık tatilin ardından 27. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başladı. TBMM'de yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer'in yemin ettiği anları takip etmeyen sözde gazeteci Arslan, "Selçuk gitti, yerine yardımcısı geldi, yeni Milli Eğitim Bakanı yemin bile etmedi." diyerek yalan söyledi.

Haber Videoları

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan, kimi zaman saldırgan ve iftira niteliğindeki söylemleri nedeniyle RTÜK'ten ceza alırken, kimi zaman da yaptığı gaflarla gündeme geliyor.


BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTI
Yaptığı yalan ve iftira haberlerle milyonların tepkisini çeken CHP yandaşı Halk TV sunucusu Arslan bir skandala daha imza attı.


ÖZER YEMİN ETMEDİ
2.5 aylık tatilin ardından 27. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başladı. TBMM'de yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer'in yemin ettiği anları takip etmeyen sözde gazeteci Arslan, "Anayasaya göre, bakanlar Meclis'te yemin ederek göreve başlarlar.




Ama, Milli Eğitim Bakanı, Ziya Selçuk gitti, yerine yardımcısı geldi, yeni Milli Eğitim Bakanı yemin bile etmedi. O tuhaf başkanlık rejimi anayasasına göre bile gereği yapılmıyor." ifadelerini kullandı.


SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'de yemin etmediğini iddia eden Ayşenur Arslan, sosyal medyanın diline düştü.

BAKAN ÖZER'İN YEMİNİ PAYLAŞILDI
Ayşenur Arslan'ın gafı sonrası, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM'deki yemini, kendisinin de yer aldığı konuşmasıyla birlikte sosyal medyada paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkan Erdoğan'ın 1 Ekim'deki konuşmasından sonra Genel Kurul'da yemin etmişti.

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