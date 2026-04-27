Kocaeli'de korkutan çatı yangını: Tadilat sırasında alevler yükseldi

4 katlı binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek mahalleyi dumanlar altında bıraktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. 4 katlı bir binanın çatısında yürütülen tadilat çalışmaları sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

Dumanların gökyüzünü kapladığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik koridoru oluştururken, itfaiye erleri merdivenli araçlarla yangına hem çatıdan hem de içeriden müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın, binanın dairelerine sıçramadan söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasar oluştu

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemelerde, 4 katlı apartmanın çatısının büyük bir kısmının yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı olayda, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. İtfaiye ve emniyet güçleri, tadilatı gerçekleştiren işçilerin ifadelerine başvurarak yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

27 Nisan E-Muhtırası’nın 19. yılı: Erdoğan’ın dik duruşu vesayeti nasıl yıktı?
27 Nisan E-Muhtırası’nın 19. yılı: Erdoğan’ın dik duruşu vesayeti nasıl yıktı?
Şişhane'de feci kaza: Rıdvan Acar vefat etti
Şişhane'de feci kaza: Rıdvan Acar vefat etti
Sakarya'da alevler mahalleyi sardı: Araçlar ve iş yerleri küle döndü
Sakarya'da alevler mahalleyi sardı: Araçlar ve iş yerleri küle döndü
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: 1 milyon TL'lik futbol sorusu

