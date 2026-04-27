Kocaeli'de korkutan çatı yangını: Tadilat sırasında alevler yükseldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. 4 katlı bir binanın çatısında yürütülen tadilat çalışmaları sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İddiaya göre izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

Dumanların gökyüzünü kapladığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik koridoru oluştururken, itfaiye erleri merdivenli araçlarla yangına hem çatıdan hem de içeriden müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışma sonucunda yangın, binanın dairelerine sıçramadan söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasar oluştu

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemelerde, 4 katlı apartmanın çatısının büyük bir kısmının yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı olayda, çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. İtfaiye ve emniyet güçleri, tadilatı gerçekleştiren işçilerin ifadelerine başvurarak yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.