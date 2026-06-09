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Feci kaza: İş makinesi 20 metrelik uçuruma yuvarlandı

Feci kaza: İş makinesi 20 metrelik uçuruma yuvarlandı

Yahşihan ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin metrelerce yükseklikten aşağı uçtuğu feci kazada, ağır yaralanan sürücü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Metrelerce Yükseklikten Aşağı Uçtu

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi sınırlarında meydana geldi.35 yaşındaki G.Ö. idaresindeki iş makinesi, bölgede yürütülen çalışmalar esnasında operatörünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan dev iş makinesi, yol kenarında bulunan yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çarpmanın şiddetiyle demir yığınına dönen iş makinesinin içerisinde bulunan operatör G.Ö. ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ve İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeden sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dik yamaçtan aşağı inen itfaiye ve sağlık ekipleri, iş makinesinin kabininde sıkışan yaralı operatörü kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan G.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla acil koduyla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan operatörün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Dev İş Makinesi Vinçle Çıkarıldı

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği uçurum kenarında ve iş makinesinin düştüğü noktada detaylı incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından uçuruma yuvarlanan dev iş makinesi, olay yerine çağrılan özel bir vinç yardımıyla saatler süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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