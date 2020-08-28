Gaziantep'te palet fabrikasında korkutan yangın!

Gaziantep'te ahşap-palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yaklaşık 3 saat süren müdahale ile söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Gaziantep'te ahşap-palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yaklaşık 3 saat süren müdahale ile söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.