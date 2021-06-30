Haberler Video Haber Videoları 'Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti' Başkan Erdoğan izletti! İşte CHP'nin gerçek dışı iddialarla dolu videosu

'Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti' Başkan Erdoğan izletti! İşte CHP'nin gerçek dışı iddialarla dolu videosu

'Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti' Başkan Erdoğan izletti! İşte CHP'nin gerçek dışı iddialarla dolu videosu
30.06.2021 14:05
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; 'Sehven yanlış bilgi verme değil bilinçli bir yalan ve çarpıtma hali hatta stratejisi yürütülmektedir. Böyle değilse durum daha vahim demektir. Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Adı da yalan terörüdür." dedi ve prtisinin grup toplantısında 'Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti' başlıklı videoyu seyrettirdi. İşte CHP'nin gerçek dışı iddialarıyla dolu iftira siyaseti videosu...


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