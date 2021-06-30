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Muharrem İnce’den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ’televizyona çıkma’ teklifi

Muharrem İnce’den CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ’televizyona çıkma’ teklifi
30.06.2021 18:55 - Son Güncelleme: 30.06.2021 18:56
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CHP yönetiminin Atatürk'ün çizgisinden ayrıldığını belirteretek partiden ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Twitter'da kendisini "Gençlerin Demokrat Amcası" olarak tanıtan Kılıçdaroğlu'na televizyonda tartışma çağrısı yaptı. İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin." dedi. İnce, "Madem demokrat amcalığa soyundunuz. Haydi, gelin televizyona." ifadelerini kullandı.


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