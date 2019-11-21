Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikasıyla ilgili '20 milyar dolarlık' yalan 21.11.2019 18:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta Sakarya'daki tank-palet fabrikasının satıldığını öne sürüyor. Üstelik elinde bu söylemine dair hiçbir delil/kanıt olmamasına rağmen yapıyor. Kılıçdaroğlu asılsız iddialarına bir yenisini daha ekleyerek, tank palet fabrikasının Katar ordusuna satıldığını iddia etti ve değerinin 20 milyar dolar olduğunu söyledi. Peki bu iddia doğru mu? İşte Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili gerçekler ve yalanların anlatıldığı özel haberimiz...