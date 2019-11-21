Yerli hava savunma sistemi HİSAR-A göreve hazır! Önümüzdeki yıl başlıyor 21.11.2019 17:39

Türkiye, savunma sanayisinde yerli ve milli projelerine devam ediyor. Bu konuda önemli projeler hayata geçirildi. Bunlardan bir tanesi de HİSAR-A hava savunma sistemidir. HİSAR-'A'nın göreve hazır olduğu ve önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanacağı açıklandı. İşte HİSAR-A hava savunma sisteminin teknik özellikleri...

Bakan Akar, hava ve füze savunmasını takviye etmek amacıyla Patriot ve SAMP-T sistemlerinin ülkeye konuşlandırıldığını, bu kapsamda; İspanya'nın 2015 yılında konuşlandırdığı Patriot sistemlerini 2019 yılı sonuna kadar Türkiye'de bulunacağını bildirdi.

Bakan Akar, "Bu sürenin daha da uzatılması söz konusudur. Ancak İtalya'ya ait SAMP-T sistemi yılsonu itibarıyla ülkemizden ayrılmış olacaktır. TSK, Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı, yüksek irtifa hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir. SİPER envantere girinceye kadar aciliyet arz eden yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi ihtiyacımızın bir an evvel karşılanması maksadıyla Rusya Federasyonu'ndan S-400 tedariki için başlattığımız süreç planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.

İHA, FÜZE VE HAVA ARAÇLARINI İMHA EDEBİLİYOR

15 kilometre menzile sahip HİSAR-A ve 25 kilometre menzile sahip HİSAR-O ile farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen HİSAR füzelerinin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.

Füzelerin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

ROKETSAN, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma füze sistemi HİSAR'ın envantere alınması ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılaması için başta ASELSAN olmak üzere, 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor.

HİSAR-A, TEHDİTLERİ ALÇAK İRTİFADA ETKİSİZ HALE GETİRECEK

HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.

Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Hedef tespit, teşhis ve takip özellikleri bulunan HİSAR-A ayrıca, dost düşman tanıma sistemi (IFF), çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerine de sahip.

Mart 2019'da, HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağlanmıştı.

HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlanmıştı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edilmişti.

NİHAİ TESTLERDE YÜZDE 100 BAŞARI

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A'nın seri üretime geçeceğini açıkladı.