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Kemal Kılıçdaroğlu’nun maaş şovu erken bitti! CHP’li belediyelerde büyük kriz

Kemal Kılıçdaroğlu’nun maaş şovu erken bitti! CHP’li belediyelerde büyük kriz

20.01.2020 22:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki bin beşyüz liralık asgari ücret vaadinde bulundu. Ancak bazı CHP'li belediyelerde çalışanlara maaş ödenmiyor ya da geç ödeniyor. CHP’li Antalya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinde maaş krizi patlak verdi. CHP’li Seferihisar, Gaziemir ve Karşıkaya Belediyeleri çalışanlarına düzenli maaş ödeyemiyor. Belediye çalışanları ise duruma isyan ederek tepki gösterdi.


YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ulvi Ungay Ulvi Ungay

Bu kadar plansız programsız ve ayakları yere basmayan politika yapan parti ve genel başkanı iktidar olabilirmi? Olabilir demek bu milleti ciddiye almamak demektir.

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cevapla 20.01.2020 22:19
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