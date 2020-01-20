Kemal Kılıçdaroğlu’nun maaş şovu erken bitti! CHP’li belediyelerde büyük kriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki bin beşyüz liralık asgari ücret vaadinde bulundu. Ancak bazı CHP'li belediyelerde çalışanlara maaş ödenmiyor ya da geç ödeniyor. CHP’li Antalya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinde maaş krizi patlak verdi. CHP’li Seferihisar, Gaziemir ve Karşıkaya Belediyeleri çalışanlarına düzenli maaş ödeyemiyor. Belediye çalışanları ise duruma isyan ederek tepki gösterdi.
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Bu kadar plansız programsız ve ayakları yere basmayan politika yapan parti ve genel başkanı iktidar olabilirmi? Olabilir demek bu milleti ciddiye almamak demektir.
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