CHP İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ve ilçelerden gelen CHP üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

'Kanal İstanbul' projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla il müdürlüğü binasını dolduran grup, kuyruk oluşturdu.





DİLEKÇE VERDİLER

Ellerinde dilekçeleriyle kendilerine sıranın gelmesini bekleyen yaklaşık 150 kişi, projeye ilişkin 'ÇED olumsuz' kararı verilmesi talepleri ile itirazlarının bulunduğu dilekçeleri teslim etti.





KENDİ BELEDİYESİNİ UNUTTU!

Kanal İstanbul'a karşı imza kuyruğuna giren CHP'li Soyer, aylardır İzmir'de yaşanan tartışmaları unuttu. Geçtiğimiz günlerde su kesintilerine dikkat çekmek için vatandaşlar sokakta oluşan su birikintisiyle yıkanmıştı.







ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTI

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçen ve KKTC açıklamalarıyla büyük tepki toplayan CHP'li Başkan Tunç Soyer, suya yaptığı yüzde 15'lik zammın ardından ulaşıma da 17'lik zam yapmıştı. Buna göre, indi- bindi fiyatı 3 liradan 3.50 TL'ye yükselmişti.







FETÖ'DEN TUTUKLANAN İSMİ ZİYARET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz'u Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.



HDP VE FETÖ'CÜLERİN DESTEK VERDİĞİ ADALET YÜRÜŞÜNÜ HATIRLATTI

Daha sonra, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP Urla İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Hakan Özbadur, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Soyer, "Nasıl Adalet Yürüyüşü demokrasi mücadelesinde tarihe geçtiyse, kayyum uygulamasına karşı ortaya koyacağımız birliktelik de tüm Türkiye demokrasisi için önemli bir kazanıma dönüşebilir" dedi. Soyer, Oğuz'un çok üzgün olduğunu söyledi.