Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu medyasına çizik! Enver Aysever işaret fişeğini yaktı... Sırada Halk TV mi var?

CHP'de seçimlerin ardından alevlenen koltuk kavgasında karşılıklık hamleler gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışının ardından İmamoğlu'na yakın isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Karşı hamlelerine hız veren Kılıçdaroğlu medyada 'Ekremci' avına çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yakın Diken Yazarı Altan Sancar'a ambargo uyguladığı ortaya çıktı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever de "Halk TV'de çok önemli işe alımları Murat Ongun yapıyor" diyerek yeni temizliklerin işaret fişeğini yaktı.