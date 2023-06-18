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SON DAKİKA I YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!

SON DAKİKA I YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!
18.06.2023 19:01 - Son Güncelleme: 18.06.2023 19:08

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

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