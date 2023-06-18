SON DAKİKA I YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı!

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

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