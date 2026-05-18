Kayseri'de 9. katta nefes kesen ikna seferberliği: 16 yaşındaki çocuk 2 saatte indirildi!

Melikgazi'de bir inşaatın iskelesine çıkan 16 yaşındaki genç için tüm ekipler seferber oldu. Jandarma çevre emniyeti alırken, olay yerine gelen ilçe kaymakamının devreye girmesiyle ikna edilen çocuk, sağlıklı bir şekilde aşağı indirilerek ambulansa alındı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren 16 yaşındaki bir çocuk, mahalledeki bir inşaatın 9. katına çıkarak intihara kalkıştı. Çocuğu yüksekte tehlikeli bir şekilde gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Şişme Yatak Açtı, Jandarma Önlem Aldı

Kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, inşaatın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise gencin düşme veya atlama ihtimaline karşı inşaatın zeminine hızlıca hava yastığı ve şişme yatak kurulumu gerçekleştirdi.

İlçe Kaymakamı Devreye Girdi: 2 Saatlik Çaba Mutlu Sonla Bitti

Jandarma ekiplerinin yukarıda başlattığı ikna çalışmaları sürerken, durumun hassasiyeti üzerine Melikgazi İlçe Kaymakamı da bizzat olay yerine geldi. İnşaatın üst katlarına çıkarak gençle doğrudan iletişim kuran Kaymakam ve jandarma ekipleri, genci sakinleştirmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saat boyunca süren dil dökme ve ikna sürecinin ardından 16 yaşındaki çocuk, intihar fikrinden vazgeçirilerek güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.

Serkan Cortaoğlu
