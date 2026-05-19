Osmaniye merkezli "sahte yardım görevlisi" operasyonu: 13 tutuklama

Telefon Tuzağıyla Banka Hesaplarını Boşalttılar

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri büyük bir dolandırıcılık şebekesini takibe aldı. Şüphelilerin, telefonla aradıkları vatandaşlara sosyal yardım görevlisi olduklarını söyleyerek güven kazandığı ve bu yöntemle mağdurların internet bankacılığı şifreleri ile kişisel verilerini ele geçirdiği tespit edildi.

12 İlde Eş Zamanlı Baskın: Dijital Cephanelik Ele Geçirildi

Toplanan delillerin ardından emniyet güçleri, 14 Mayıs tarihinde Osmaniye merkez olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Ankara, Samsun, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Batman ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda 19 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan 25 cep telefonu, 24 GSM hattı, 3 dizüstü bilgisayar, tabletler, flaş bellekler, çok sayıda vatandaşa ait kişisel veri listesi, tabanca mermileri ve 104 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

6 Ayda 350 Milyon Lira: Hesap Sahipleri de Yandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı finansal incelemeler ve uzman ekiplerin takibi, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Şebeke üyelerinin sadece son 6 aylık süreçte dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 350 milyon lira haksız gelir elde ettiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, banka hesaplarını bu paraların aklanması için şüphelilerin kullanımına sunduğu tespit edilen 177 üçüncü şahıs hakkında da yasal işlem başlattı.

13 Çete Üyesi Tutuklandı

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından 1 zanlı serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.