Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda katliam gibi kaza! Tır araçları ezdi geçti: 3 ölü 5 yaralı

Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı Mahallesi yakınlarında şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. TIR, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi de yaralandı.