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Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda katliam gibi kaza! Tır araçları ezdi geçti: 3 ölü 5 yaralı

Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda katliam gibi kaza! Tır araçları ezdi geçti: 3 ölü 5 yaralı
20.06.2023 08:57

OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı Mahallesi yakınlarında şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. TIR, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi de yaralandı.

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Gaziantep-Kahramanmaraş eski yolu Yığınlı mevkisinde şerit ihlali yapan Bedrettin Zidan idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Tır, minibüs ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Mehmet Avşar'ın kullandığı 61 AAY 613 plakalı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 27 AIB 771 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.

5 KİŞİDEN ÜÇÜ AĞIR YARALI
Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

CESTLER ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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