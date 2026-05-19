Kontrolden çıkan otomobil manav tezgahına daldı!

Hızını Alamayıp Manav Tezgahına Daldı

Çarpmanın şiddetiyle yön değiştiren ve durdurulamayan otomobil, savrulmaya devam ederek yol kenarındaki bir oto galerinin önünde park halinde bulunan başka bir araca arkadan çarptı. Bu çarpışmayla da hızı kesilmeyen otomobil, en sonunda bulvar üzerindeki bir marketin dış kısmında yer alan manav tezgahına ok gibi saplanarak durabildi.

Büyük Mucize: Yaralanan Olmadı

Market önünde ve manav tezgahının yakınlarında kaza esnasında kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanma faciasının önüne geçti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hem kazaya karışan araçlarda hem de marketin manav bölümündeki ürün ve tezgahlarda çok ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.