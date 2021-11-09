Kemal Kılıçdaroğlu küfürbaz Lütfü T.'ye tek kelime etmedi! Mandacı olduğunu itiraf etti

CHP Genel Başkanı TBMM'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, her zaman olduğu gibi söyledikleri ve söyleyemedikleriyle skandallara imza attı.

MANDACI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün ülkemizdeki yabancı ülke büyükelçilerine yazdığı Kanal İstanbul mektubunu savunurken adeta mandacı olduğunu itiraf etti. CHP Genel Başkanı "İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara şikayet oldu" sözleriyle ülkeyi korumanın sadece yabancılara şikayetle olabileceğini itiraf etti.

"ÜLKENİN ÇIKARLARI İÇİN YABANCILARA ŞİKAYET ETTİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde "Büyükelçiliklere yazı yazdım. Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi, müteahhit girer ve İstanbul'u talan eder, yağmalarsa o da ağır bedeller ödeyecektir dedim. "Bizi neden yabancılara şikayet ediyorsun?" diyorlar. Ülkenin çıkarlarını korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara şikayet oldu. Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu şu; birisi diyor ki "Ben milliyetçiyim", öbürü diyor ki "Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım." Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin. Bu ülkenin çıkarlarını koruyacağız, İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. "

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, bir kez daha Millet İttifakı'ndaki seviyeyi gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Yiğidin karşısına çıkacak adamın namuslu ve temiz olması lazım" dedi.

KÜFÜRBAZ LÜTFÜ T.YE TEK KELİME ETMEDİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Millet İttifakı'ndaki ortağı İP'in Kocaeli Milletvekili küfürbaz Lütfü T. için tek kelime etmedi. Lütfü T. cumartesi günü şehidin ağabeyine "bacını s..erim" diyerek küfür etmişti. Gelen tepkilerin ardından Lütfü T. sadece grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı.