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Başkan Erdoğan gençlere telefondan seslendi

Başkan Erdoğan gençlere telefondan seslendi
09.11.2021 22:48 - Son Güncelleme: 09.11.2021 22:48
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sakarya İl Binası önündeki gençlerin "Reis'i ara" çağrılarına kayıtsız kalamadı. Telefonda gençlerin sesini duyan Başkan Erdoğan, "Gençlere sokakta mı hitap ediyorsun" diye sordu. Yıldırım ise "İçerilere sığmıyorlar, salonlar almadı, sokağa taştık" yanıtını verdi. Gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Bazı kendini bilmezler var, onlara laf geçmiyor, onlar ancak sandığın dilinden anlar. Sandıkta bunlara verilecek olan cevap çok önemli. AK Parti olarak birlik ve beraberliğimiz çok önemli, sakın bu konuda taviz vermeyin” ifadelerini kullandı.

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