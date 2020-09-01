Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber’de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun düşünce dünyası ile ilgili önemli yorumlarda bulundu. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı tavır alan Yunanistan, Fransa, ABD ve diğer Batı ülkelerine karşı CHP’nin tutumunu eleştiren Pazarcı, “Yenikapı Mitingi’ne katılıp, bu ruhu temsil edip, daha sonra da “kontrollü darbe” diyen bir muhalefet liderinden bahsediyoruz. Zaman zaman destek veriyormuş gibi görünüp daha sonra mesela; PKK ve YPG’ye omuz veren Kılıçdaroğlu’ndan bahsediyoruz.” dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu durum karşısında sıkıntıya düştüğünün altını çizen Pazarcı, “CHP tabanına Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ne kadar haklı olduğunu görmek durumunda” ifadelerine yer verdi. CHP’deki sıkışmışlık haline dikkat çeken Emin Pazarcı ayrıca Kılıçdaroğlu’nun mecbur ve mahkûm bir şekilde hükümetin yanında yer almak zorunda olduğunun ifade etti.
"Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin yanında yer almak zorunda çünkü..."
01.09.2020 23:11
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan A Haber'de çarpıcı açıklamalar
- "Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin yanında yer almak zorunda çünkü..."
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye GKRY tepkisi: Ada'daki dengeyi yok saymaktır
- 30 Ağustos Zafer Bayramı'na damga vuran İHA gösterisi 1,5 ayda hazırlandı, 37 kişi görev aldı
- CHP'li Özgür Özel, Başkan Erdoğan'a hakaret etti
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakalarındaki artış için uyardı İstanbul'daki son durumu açıkladı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi 2 yaşındaki Sercan Gezenler ameliyat edildi: Allah ondan razı olsun
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik MYK sonrası önemli açıklamalar
- Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı ile görüştü
- FETÖ’cü hainler jet ski ile kaçmaya çalıştı, adaya ulaşamadan yakalandı!
- Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Haftasonu (5-6 Eylül) sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Edirne'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçti